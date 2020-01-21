В Мордовии выросло число больных ОРВИ и гриппом

В Мордовии на прошлой неделе резко увеличилось число больных острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом.

Число больных выросло на 74,5%. За медицинской помощью за отчетный период обратились 3608 жителей Мордовии, среди которых 2342 ребенка возрастом до 14 лет.

Представители Роспотребнадзора говорят о том, что в целом уровень заболеваемости ОРВИ в Мордовии находится ниже эпидемиологического порога.

Специалисты напоминают о том, что грипп может привести к крайне тяжелым осложнениям, некоторые из которых могут спровоцировать летальный исход.

Также читайте о том, что административная комиссия Пролетарского района Саранска подвела итоги работы за 2019 год.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru