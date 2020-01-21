Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с руководством группы компаний «Оптикэнерго».

В ходе встречи было отмечено, что в прошлом году предприятия указанной группы компаний показали рост объемов производства на 103%. Кроме того, было создано 120 дополнительных рабочих мест. Размер средней заработной платы составляет 41 тыс. рублей. Помимо этого, в 2019 году было запущено два новых производства.

Общий объем производства кабельных предприятий Мордовии составляет 25 млрд рублей. Владимир Волков заявил, что в настоящее время основной задачей для предприятий республиканского кабельного кластера является более активный выход на зарубежные рынки. Сейчас республиканская кабельная продукция поставляется в 16 стран мира. На экспорт идут волоконно-оптические, контрольные и силовые кабели, а также катанка.

По информации «Известий Мордовии».

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