В Саранске в 2020 году построят несколько многоэтажных жилых домов

В нынешнем году в Мордовии планируют построить 350 тыс. квадратных метров жилья.

В Саранске новое строительство запланировано на улицах Красной и Полежаева. На первой улице будет построено три 16-этажных жилых дома, общая площадь которых составляет более 22 тыс. квадратных метров. На улице Полежаева запланировано строительство двух 18-этажных жилых домов.

Проектировщикам было поручено выбрать для новой жилой застройки усовершенствованные, современные архитектурные решения.

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Источник: mordovmedia.ru