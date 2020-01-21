В Мордовии прошла операция «Детское кресло»

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Детское кресло».

Указанное мероприятие проводилось 15 и 16 января. За два дня стражами порядка было составлено 96 административных материалов.

В Саранске в рамках проведения операции «Детское кресло» сотрудниками ГИБДДФ совместно с представителями молодежного движения была организована акция «Пристегни самое дорогое», во время которой водителям, перевозящим детей, были вручены памятки, в которых содержится необходимая для родителей информация по безопасности ребенка во время поездки в автомобиле.

В Рузаевке сотрудники ГИБДД организовали для учеников МБОУ «СОШ №9» специальные занятия, в ходе которых дети узнали о правилах поведения юных пассажиров при поездке в автомобиле, использовании детских удерживающих устройств и ремней безопасности.

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Источник: гибдд.рф