В Мордовии автомобиль вылетел в кювет

В Мордовии автомобиль съехал в кювет.

ДТП произошло утром 21 января на одном из участков дороги, соединяющей Атяшево и Комсомольский, неподалеку от села Тетюши. По предварительной информации, с проезжей части в кювет съехал автомобиль марки «Лада-Ларгус», за рулем которого находился 60-летний житель Ардатовского района.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

По информации «Известий Мордовии».

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