В Мордовии сельчане могут взять ипотеку под 0,1%

Руководство Мордовии рассчитывает благодаря действию программы льготной сельской ипотеки увеличить объемы строительства жилья в сельской местности в 2-3 раза.

В Мордовии в настоящее время сельчане могут улучшить свои жилищные условия, поскольку для них отныне доступна сельская ипотека под 0,1% годовых. Жители сельской местности имеют возможность получить заём до 3 млн рублей.

Также в Мордовии жители деревень и посёлков, население которых не превышает 40 тыс. человек, смогут получить ипотеку под 3% с первоначальным взносом в размере 10% вместо ныне существующих 20%.

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Источник: rg.ru