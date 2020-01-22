В Темниковском районе в результате пожара пострадал мужчина

В Темниковском районе произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина.

Происшествие произошло днём 21 января на территории населенного пункта Сосновка. На улице Садовой загорелся частный жилой дом №64.

Очаг возгорания был обнаружен в коридоре, где произошел перекал печи. Граждане, живущие по соседству, утверждают, что владелец дома топил печь в первый раз. Из трубы валил черный дым.

Хозяин жилья 1957 года рождения, выходя на улицу, направился в коридор, который к тому моменту был охвачен пламенем. В итоге мужчина получил ожоги головы первой степени. Гражданин не может вспомнить, каким образом он оказался на улице.

Общая площадь пожара составила 64 квадратных метра.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru