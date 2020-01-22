Полицейские изъяли марихуану у жителя Старошайговского района

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов изъяли наркотики у жителя Старошайговского района.

В ходе обследования территории, прилегающей к дому 31-летнего жителя села Новое Акшино, стражи порядка обнаружили пакеты и посуду с марихуаной массой более 1,5 кг.

Сельчанин пояснил, что нарвал дикорастущее растение на заброшенном поле, а затем приготовил наркотик для личного употребления.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении жителя села Новое Акшино.

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Источник: 13.мвд.рф