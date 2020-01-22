Жительница Рузаевского района пырнула ножом спящего мужа

В Рузаевском районе сотрудники правоохранительных органов задержали 52-летнюю местную жительницу, которая нанесла ножовое ранение своему супругу.

Стражами порядка было установлено, что вечером 20 января 52-летняя жительница села Стрелецкая Слобода указанного района распивала алкогольные напитки в компании своего супруга того же возраста. В ходе попойки мужчина и женщина поссорились. После завершения словесной перепалки сельчанин лег спать. Женщина, решив подвергнуть своего оппонента наказанию за обидные высказывания во время ссоры, ударила его ножом в грудь.

Затем гражданка, осознав, к чему могут привести совершенные действия, вызвала медиков. Пострадавший был госпитализирован. У мужчины было диагностировано колото-резаное ранение грудной клетки.

Жительница Рузаевского района была задержана и привлечена к уголовной ответственности. В отношении женщины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф