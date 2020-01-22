Неизвестные мошенники ограбили нескольких жителей Мордовии

В Мордовии несколько местных жителей были ограблены неизвестными мошенниками.

Недавно 30-летнему жителю Саранска позвонил неизвестный гражданин, который сообщил о том, что он является сотрудником банка, а свой звонок объяснил срочной необходимостью, связанной с тем, что некие преступники пытаются похитить денежные средства с банковского счета горожанина. Затем незнакомец заявил, что попытку кражи денег можно предотвратить путем проведения простейших операций, а после этого под предлогом пресечения действий злоумышленников попросил пострадавшего продиктовать данные его банковской карты, пин-код от неё и код безопасности. Житель Саранска предоставил якобы работнику банка необходимые сведения, а спустя некоторое время обнаружил, что с его банковского счета были похищены денежные средства в сумме 30 тыс. рублей.

Аналогичным путем были ограблены 40-летний житель Ковылкино и 27-летняя жительница Ардатова, которые лишились 15 тыс. и 10,4 тыс. рублей соответственно.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверки по данным фактам.

Также читайте о том, что жительница Рузаевского района пырнула ножом спящего мужа.

Источник: 13.мвд.рф