В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в похищении денег с чужой банковской карты

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в похищении денежных средств с чужой банковской карты.

Недавно в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД РФ по Саранску обратилась местная жительница, сообщившая о том, что 13 января ею была утеряна банковская карта, с которой, спустя некоторое время, были списаны денежные средства в сумме 2600 рублей.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в двух магазинах Саранска с разницей в один час банковской картой заявительницы расплатился за товар неизвестный мужчина.

Все, кто что-либо знает о личности или местонахождении предполагаемого преступника, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 89876990097, 8(8342) 29-77-88, 29-77-54 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф