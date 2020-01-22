В Саранске проходит операция «Перевозчик»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактические мероприятие под названием «Перевозчик».

Стражи порядка проверяют техническое состояние автобусов, их укомплектованность, внесение изменений в конструкцию транспортного средства и своевременность прохождения технического осмотра.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обращают внимание на наличие соответствующих разрешительных и регистрационных документов на осуществление пассажирских перевозок.

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Источник: 13.мвд.рф