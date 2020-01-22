В Саранске полицейские изъяли синтетические наркотики у 21-летнего парня

В Саранске сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у 21-летнего молодого человека.

Вечером 15 января возле дома, расположенного по адресу – улица Гожувская, стражи порядка задержали 21-летнего молодого человека, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и изъяты синтетические наркотики массой 0,35 г.

Парень заявил, что приобрел наркотики для личного употребления.

Молодой человек был привлечен к уголовной ответственности. В отношении парня была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф