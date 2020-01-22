В одной из колоний Мордовии прошел конкурс снежных фигур

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии прошел конкурс снежных фигур.

В руках умельцев лёд и снег превратились в фантастические фигуры и удивительные по красоте композиции.

Рассматриваемое мероприятие давно уже перестало быть просто веселым развлечением, превратившись в выставку полноценных произведений искусства.

Члены жюри, оценивавшие работы, обращали внимание на оригинальность идеи, качество выполнения конкурсных заданий, эстетичность и художественность оформления снежных фигур.

Все участники конкурса были награждены сладкими подарками.

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Источник: 13.fsin.su