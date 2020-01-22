В Мордовии осужденных готовят к жизни на свободе

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии прошло занятие по подготовке осужденных к освобождению.

В ходе указанного занятия были рассмотрены вопросы, касающиеся получения единовременного денежного пособия, которое может быть выдано осужденным, освобождаемым из мест лишения свободы.

Стоит отметить, что подобные занятия способствуют повышению образовательного уровня осужденных и подготовке последних к жизни на свободе.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su