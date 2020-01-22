47-летний житель Саранска, который отказывался выплачивать алименты, отправится в тюрьму

В Саранске суд вынес приговор в отношении 47-летнего мужчины, который уклонялся от уплаты алиментов.

47-летний гражданин на основании судебного приказа мирового судьи был обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. За неуплату алиментов без уважительных причин в течение двух месяцев мужчина был привлечен к административной ответственности. Затем гражданин на протяжении более трех месяцев вновь уклонялся от выплаты алиментов. Общая задолженность составила более 46 тыс. рублей.

Решением Ленинского районного суда Саранска мужчина был приговорен к 6 месяцам лишения свободы.

Сторона защиты обратилась в Верховный суд Мордовии, намереваясь изменить указанный приговор, но судебная коллегия по уголовным делам признала постановление районного суда законным и обоснованным.

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Источник: prokrm.ru