Сотрудника администрации Рузаевки оштрафовали за нарушение закона

В Рузаевке сотрудник городской администрации был оштрафован за нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Представителями прокуратуры было установлено, что обращение жителя Рузаевки о переносе контейнерной площадки должностным лицом администрации города было рассмотрено с нарушением 30-дневного срока, установленного законодательством.

В отношении указанного сотрудника администрации Рузаевки была избрана мера наказания в виде штрафа, размер которого составил 5 тыс. рублей.

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Источник: prokrm.ru