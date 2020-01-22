В Атяшевском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Атяшевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.
Происшествие произошло вечером 21 января на территории села Батушево. По предварительной информации, женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-2112, совершила наезд на 32-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. Затем транспортное средство съехало в кювет.
Мужчине и женщине понадобилась медицинская помощь.
Известно, что на участке, где произошло ДТП, отсутствует освещение.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.
По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».
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Источник: vk.com/pro_10tvrm