В Атяшевском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Атяшевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло вечером 21 января на территории села Батушево. По предварительной информации, женщина, находившаяся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-2112, совершила наезд на 32-летнего мужчину, который шел по проезжей части в попутном направлении. Затем транспортное средство съехало в кювет.

Мужчине и женщине понадобилась медицинская помощь.

Известно, что на участке, где произошло ДТП, отсутствует освещение.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm