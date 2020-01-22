В Саранске 38-летний водитель легковушки сбил 16-летнюю девушку

В Саранске 16-летняя девушка, решившая пересечь проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода, попала под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло утром 21 января в Октябрьском районе города. 38-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Лада-Калина», двигаясь по проспекту 70 лет Октября, совершил наезд на 16-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

В отношении девушки был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф