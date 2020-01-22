В Зубово-Полянском районе в ДТП с участием двух грузовиков пострадали два человека

В Зубово-Полянском районе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, в результате которого пострадали два человека.

Указанное происшествие произошло утром 21 января на 43-м километре дороги, соединяющей Потьму и Барашево. По предварительной информации, 26-летний гражданин, находившийся за рулем грузового автомобиля марки КамАЗ, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в грузовик марки ГАЗ, который стоял на проезжей части. От удара второй большегруз съехал с проезжей части в кювет и врезался в дерево.

32-летнему водителю ГАЗа и его 36-летней пассажирке понадобилась медицинская помощь.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске 38-летний легковушки сбил 16-летнюю девушку.

Источник: гибдд.рф