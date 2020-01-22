В Лямбирском районе сгорела баня

В Лямбирском районе произошел пожар, который уничтожил баню.

В ночь на 22 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Берсеневские Выселки. Возле дома №74, расположенного по адресу – улица Полевая, загорелась баня. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь полностью уничтожил баню.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru