Игроки ФК «Мордовия» провели первую тренировку в 2020 году

21 января игроки футбольного клуба «Мордовия» провели первую в этом году тренировку.

Футбольно-легкоатлетический манеж, расположенный в Саранске, стал местом проведения тренировки.

К тренировкам приступили 30 футболистов, среди которых Денис Шебанов, Ярослав Малолетков, Максим Айсин, Николай Новиков, Евгений Ятченко, Игорь Климов, Рустем Мухаметшин, Андрей Хрипков, Александр Теняев, Георгий Челебадзе, Лука Звиададзе, Филипп Дворецков, Антон Орлов, Руслан Навлетов, Радик Юсупов, Евгений Стрелов, Денис Соболев, Михаил Федак, Александр Ермаков, Данила Калиханов, Николай Бояркин, Артем Сарычев, Герман Поветкин, Дмитрий Купцов, Владислав Абрамов, Георгий Макаров, Максим Гололобов, Владислав Поляков, Гриша Меликян, Данила Шаталин.

Главный тренер ФК «Мордовия» Марат Мустафин в настоящее время проходит курс реабилитации, но продолжает выполнять свои функции. Оперативное руководство тренировочным процессом на данном этапе и до конца весенней части сезона будет осуществлять старший тренер Дмитрий Пятибратов.

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Источник: fc-mordovia.ru