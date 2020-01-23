В Саранске 16-летний парень пойдет под суд по обвинению в изнасиловании 15-летней девушки

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 16-летнего парня, который обвиняется в изнасиловании 15-летней девушки.

22 октября прошлого года 15-летняя жительница Саранска гостила у своего 16-летнего знакомого. В тот день в квартире юноши находились ещё несколько его знакомых. В определенный момент вышло так, что 15-летняя горожанка осталась наедине с 16-летним парнем. Последний, воспользовавшись данным обстоятельством, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении знакомой.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда. Известно, что с 2018 года парень состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних.

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Источник: info-rm.com