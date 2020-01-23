В Саранске три человека подозреваются в мошенничестве в сфере кредитования

В Саранске мужчина и две женщины подозревается в мошенничестве в сфере кредитования.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в мае прошлого года безработный житель Саранска 1976 года рождения, предоставив сотрудникам офиса по оформлению кредитов ложные сведения о месте работы и размере зарплаты, оформил заём на сумму 11,6 тыс. рублей.

В августе 2018 года безработная жительница Саранска 1980 года рождения, имеющая судимость, обманным путем оформила кредит на сумму 36,9 тыс. рублей.

Жительница Саранска 1985 года рождения, которая не имеет постоянного места работы, прибегнув к обману, получила заём на сумму 11,6 тыс. рублей.

В отношении указанных граждан были возбуждены уголовные дела.

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Источник: 13.мвд.рф