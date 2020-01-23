Новости Саранска, России и Мира

18+

Рубрики

Полицейские разыскивают жителя Саранска, который несколько лет назад пропал без вести

Полицейские разыскивают жителя Саранска, который несколько лет назад пропал без вести

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают жителя Саранска, который несколько лет назад пропал без вести.

Рощин Валерий Анатольевич 1964 года рождения, который является уроженцем и жителем Саранска, в 2014 году ушел из дома и до сих пор не вернулся обратно. Известно, что мужчина может проживать в сельской местности, работать по найму на строящихся объектах и у частных лиц.

Все, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимые сведения по телефонам: 8(8342) 29-77-44, 29-77-01 либо 102.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске три человека подозреваются в мошенничестве в сфере кредитования.

    


Источник: 13.мвд.рф