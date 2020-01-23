Житель Саранска выиграл в лотерею более 2 миллионов рублей

В Саранске местный житель выиграл в лотерею 2343588 рублей.

Приз лотереи «Гослото «5 из 36» был разыгран вечером 22 января. Чтобы стать обладателем приза, нужно было угадать все числа выигрышной комбинации в первом поле билета и не угадать во втором.

Стоит отметить, что не так давно ещё один житель Мордовии стал победителем рекордного распределительного тиража «Гослото «4 из 20». Купив билет стоимость 200 рублей, ему удалось выиграть 2 523 236 рублей.

По информации «Известий Мордовии».

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