Классным руководителям Мордовии сохранят региональные выплаты после назначения федеральных доплат

В Мордовии после назначения федеральных доплат классным руководителям сохранят региональные выплаты.

Первый заместитель министра образования Мордовии Елена Солдатова сообщила, что в настоящее время в республике насчитывается 4061 педагог. Все они получают региональную выплату за классное руководство, включающую в себя несколько составляющих, среди которых наполняемость класса, квалификационная категория и доплаты к базовому должностному окладу.

По информации «Известий Мордовии».

Читайте также о том, что в Мордовии в 2020 году начнет работать программа бесплатного питания в начальной школе.