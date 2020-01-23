47,3% жителей Чамзинского района занимаются спортом и физкультурой

В Чамзинском районе 47,3% местных жителей занимаются спортом и физкультурой.

В настоящее время в указанном районе функционируют 19 спортивных залов, 2 стадиона, теннисный корт, лыжная база, 49 плоскостных спортивных сооружений (волейбольные, баскетбольные, футбольные площадки). Только в ДЮСШ занимаются более 920 человек. Ледовый дворец также имеется в рассматриваемом районе.

Общая численность жителей Чамзинского района, которые систематически занимаются физкультурой и спортом, составляет 13415 человек, что равно 47,3% от общей численности населения.

Центром спортивной жизни района является универсальный спортивный комплекс «Спартак».

В рамках реализации регионального проекта «Спорт - норма жизни» хоккейные корты были установлены в населенных пунктах Комсомольский и Чамзинка.

Кроме того, в прошлом году при главе рассматриваемого района был создан совет по развитию физической культуры и спорта.

По информации «Известий Мордовии».

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