В Мордовии для участия в программе «Земский учитель» нужно подать заявку до 15 апреля

В Мордовии стартовала программа под названием «Земский учитель».
В рамках указанной программы те педагоги, которые устроятся на имеющуюся вакансию учителя и переедут на постоянное место жительства в сельскую местность, получат государственную финансовую поддержку в размере 1 млн рублей. В нынешнем году государственный бюджет субсидирует 4 таких рабочих места в Мордовии.
Заявки для участия в рассматриваемой программе принимаются до 15 апреля. Один претендент может подать документы только на одну вакантную должность.
Более детально ознакомиться с условиями участия в программе можно на сайте министерства образования Мордовии.
По информации «Известий Мордовии».
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