Приборостроители Мордовии повышают производительность труда

Приборостроительный завод, расположенный в Саранске, участвует в национальном проекте под названием «Производительность труда и поддержка занятости».

В рамках реализации указанного нацпроекта предприятие планирует перенять опыт экспертов государственного центра компетенций по оптимизации процессов и усовершенствовать подход к использованию инструментов бережливого производства.

Директор завода Игорь Егоров сообщил, что в рамках реализации первого этапа проекта, стартовавшего в сентябре минувшего года, рост объемов производства составил 6%, а производительность труда выросла на 2%.

По информации «Известий Мордовии».

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