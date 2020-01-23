Владимир Волков провел встречу с ректором МГУ им. Н.П. Огарева

Глава Мордовии Владимир Волков провел встречу с ректором Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева Сергеем Вдовиным.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы, касающиеся развития учебного заведения, а также итоги инновационной и научной деятельности университета.

Во время встречи был отмечено, что в новом учебном году изменится порядок приема на медицинские специальности. По специальности «Лечебное дело» 70% бюджетных мест станут целевыми, а по специальности «Педиатрия» – 75%.

Кроме того, Сергей Вдовин отметил, что общий объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных университетом в прошлом году, превысил 300 млн рублей, что на 7% больше, нежели в 2018 году.

По информации «Известий Мордовии».

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