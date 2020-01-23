В Рузаевском районе в результате ДТП пострадали два человека

В Рузаевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло ранним утром 22 января на 15-м километре дороги, пролегающей между Саранском и Рузаевкой. По предварительной информации, 56-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Шевроле», превысив скорость, потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

Автомобилист и его 59-летняя пассажирка получили телесные повреждения.

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Источник: гибдд.рф