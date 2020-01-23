В Саранске 73-летний водитель иномарки сбил 25-летнего парня на пешеходном переходе

В Саранске 25-летний парень попал под колёса иномарки на пешеходном переходе.

Указанный инцидент произошел утром 22 января на территории Октябрьского района города. На улице Короленко 73-летний пенсионер, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай», совершил наезд на 25-летнего парня, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший получил телесные повреждения. Молодой человек был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф