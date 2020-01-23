В Саранске разыскиваются мужчина и женщина, подозреваемые в краже детской коляски

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскиваются мужчина и женщина, которые подозреваются в краже детской коляски.

Поздним вечером 5 января неизвестные мужчина и женщина похитили из подъезда дома, расположенного по адресу – улица Ст. Разина, детскую коляску серо-желтого цвета.

Мужчина был одет в куртку с капюшоном светло-зеленого цвета, джинсы синего цвета и бейсболку черного цвета. Женщина была одета в пальто с воротником серого цвета, сапоги черного цвета, а также имела при себе сумку черного цвета.

Все, кто что-либо знает о личностях или местонахождении разыскиваемых граждан, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 8(8342) 29-90-30, 89179905557 или 102.

Также читайте о том, что полицейские разыскивают жителя Саранска, который несколько лет назад пропал без вести.

Источник: 13.мвд.рф