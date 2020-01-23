В Мордовии осужденные презентовали театрализованное представление по мотивам народных сказок

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии было проведено театрализованное представление «3D-царство» по мотивам народных сказок в современной интерпретации.

В сюжете были представлены сказочные герои. Суть рассматриваемой сказки заключалась в том, что представители так называемых темных сил пытались захватить царство, но это им не удалось, поскольку силы добра вступили с ними в сражение и в итоге одержали победу.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН России по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su