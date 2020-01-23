В Мордовии осудили виновника ДТП, в результате которого погибли два человека

В Мордовии суд вынес приговор в отношении автомобилиста, устроившего ДТП, в результате которого погибли два человека.

31 августа прошлого года осужденный, находясь за рулем автомобиля марки Geely в состоянии алкогольного опьянения, направляясь со стороны Краснослободска в сторону Ельников, во время совершения обгона допустил съезд транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

От полученных телесных повреждений два пассажира иномарки скончались.

Решением Краснослободского районного суда в отношении автомобилиста была избрана мера наказания в виде 8 лет лишения свободы.

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Источник: prokrm.ru