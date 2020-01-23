В Лямбирском районе горел мусор

В Лямбирском районе произошел пожар в подвале.
Вечером 22 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Атемар. В подвале дома №1, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелся мусор.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь уничтожил мусор на площади 1 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru