В Лямбирском районе горел мусор

В Лямбирском районе произошел пожар в подвале.

Вечером 22 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Атемар. В подвале дома №1, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелся мусор.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор на площади 1 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru