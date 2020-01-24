В Саранске горел грузовик

В Саранске произошло возгорание грузового автомобиля.

Указанное происшествие произошло утром 23 января на территории посёлка Ялга. На улице Пионерской во время движения загорелся грузовой автомобиль марки ГАЗ. Огонь вспыхнул под капотом транспортного средства.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Огонь серьезно повредил грузовик.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm