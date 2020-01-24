54-летний житель Саранска убил своего знакомого, который его оскорбил

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 54-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве своего знакомого.

Стражами порядка было установлено, что в ночь на 22 января 54-летний гражданин, который ранее был судим, гостил у своего 46-летнего знакомого. В определенный момент из-за личной неприязни между мужчинами вспыхнула ссора. В ходе словесной перепалки хозяин жилья сказал в адрес гостя слова, которые последний, пребывавший в тот момент в состоянии алкогольного опьянения, счел крайне оскорбительными. 54-летний гражданин решил, что обидчик должен понести за свои высказывания наказание в виде телесных повреждений. Гость схватил со стола кухонный нож и ударил им владельца жилья в область живота. Затем 54-летний мужчина, осознав степень опасности своих действий, вызвал медиков.

Пострадавший был госпитализирован. В медицинском учреждении мужчина скончался.

54-летний гражданин был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф