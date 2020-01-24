В Краснослободском районе пожар уничтожил жилой дом и надворные постройки

В Краснослободском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом и надворные постройки.

В ночь на 24 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Селищи. На улице Буденного горели надворные постройки и жилой дом №8. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 215 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь полностью уничтожил жилой дом и надворные постройки.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске горел грузовик.

Источник: 13.mchs.gov.ru