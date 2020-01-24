В Рузаевском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадал 34-летний мужчина

В Рузаевском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате которого пострадал 34-летний мужчина.

Происшествие произошло утром 23 января на 19-м километре дороги, соединяющей Рузаевку и Ковылкино. По предварительной информации, 34-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки «Мицубиси», не приняв во внимание метеорологические условия, не сумел справиться с управлением, в результате чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и столкнулось с грузовиком марки КамАЗ.

Водитель легковушки получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф