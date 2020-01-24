В Саранске неизвестный автомобилист сбил 69-летнюю гражданку

В Саранске неизвестный автомобилист сбил женщину.

ДТП произошло днём 23 января в Октябрьском районе города. Неизвестный гражданин, управлявший автомобилем, марку которого не удалось установить, возле дома №43, расположенного по адресу – улица Косарева, совершил наезд на 69-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.

Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц Саранска.

Автомобилист уехал с места происшествия в неизвестном направлении.

Также читайте о том, что в Рузаевском районе в ДТП с участием легковушки и грузовика пострадал 34-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф