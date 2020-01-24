В Саранске неизвестный автомобилист сбил 69-летнюю гражданку

В Саранске неизвестный автомобилист сбил женщину.
ДТП произошло днём 23 января в Октябрьском районе города. Неизвестный гражданин, управлявший автомобилем, марку которого не удалось установить, возле дома №43, расположенного по адресу – улица Косарева, совершил наезд на 69-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода.
Пострадавшая была госпитализирована в одну из больниц Саранска.
Автомобилист уехал с места происшествия в неизвестном направлении.
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Источник: гибдд.рф