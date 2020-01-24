В Мордовии пойдет под суд директор коммерческой организации, обвиняемый в незаконном предпринимательстве

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении руководителя коммерческой организации, который обвиняется в незаконной предпринимательской деятельности.

Стражами порядка было установлено, что в период с августа 2015 года по июнь 2018 года обвиняемый, занимая должность директора коммерческой организации, осуществлял предпринимательскую деятельность по добыче и использованию водных ресурсов без необходимой для этого лицензии. В его пользовании находились 8 артезианских скважин, которые были переданы администрациями ряда сельских поселений Лямбирского района по договорам аренды.

Общий размер незаконного дохода составил 15 млн рублей.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф