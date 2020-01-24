Полицейские изъяли марихуану у жителя Ичалковского района

В Ичалковском районе сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у местного жителя.

В гараже, принадлежащем 43-летнему жителю Ст. Оброчное, стражи порядка обнаружили и конфисковали короб с марихуаной массой более 310 г. Мужчина сообщил, что нарвал дикорастущее растение на одном из заброшенных полей, а затем приготовил наркотик для личного употребления.

В отношении указанного гражданина было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф