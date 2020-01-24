В Зубово-Полянском районе сгорел автомобиль

В Зубово-Полянском районе произошел пожар, который уничтожил автомобиль.
Указанное происшествие произошло в ночь на 24 января неподалеку от населенного пункта Явас. Загорелся автомобиль марки «Рено».
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя полностью уничтожило автомобиль.
Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».
Ранее сообщалось о том, что в Саранске произошло возгорание грузового автомобиля.
Источник: vk.com/pro_10tvrm