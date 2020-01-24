В Рузаевке пьяный водитель иномарки устроил ДТП

В Рузаевке по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП.

Происшествие произошло в ночь на 24 января. По предварительной информации, 24-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки «Субару» в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по улице Строительной, превысил скорость, по причине чего транспортное средство совершило наезд на дорожное ограждение, а после этого перевернулось на крышу.

Водителю иномарки и его 18-летней пассажирке понадобилась медицинская помощь.

В отношении автомобилиста был составлен административный протокол.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm