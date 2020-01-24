Жителя Саранска ограбил мошенник, представившийся работником биржи ценных бумаг

42-летний житель Саранска был ограблен мошенником, который представился работником биржи ценных бумаг.

В конце прошлого года с 42-летним жителем Саранска связался неизвестный гражданин, который, заявив, что он является работником биржи ценных бумаг, предложил заработать на ставках. Горожанина заинтересовало данное предложение. Житель Саранска перечислил на указанный мошенником счет 300 тыс. рублей. Спустя некоторое время мужчина узнал о том, что его доход вырос на 300%, но также был уведомлен о том, что для увеличения начислений нужно повысить ставку. После этого горожанин перечислил мошеннику ещё практически 200 тыс. рублей. Этой суммы также оказалось мало, чтобы начисления производились по максимальной ставке. Затем житель Саранска решил взять у знакомых деньги в долг, дабы повысить ставку, но последние сумели убедить его, что он стал жертвой мошенника.

Горожанин связался с якобы представителем биржи, чтобы договориться о выводе денег, но получит отказ. После этого житель Саранска обратился в полицию.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф