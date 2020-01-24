18-летний житель Мордовии подозревается в краже денег у знакомого

В Краснослободском районе сотрудниками правоохранительных органов был задержан 18-летний молодой человек, который подозревается в краже денежных средств.

Стражи порядка установили, что в ноябре прошлого года 18-летний учащийся одного из техникумов Мордовии приехал в гости к своему 35-летнему знакомому, проживающему в селе Селищи. В компании владельца жилья гость распивал алкогольные напитки. После завершения попойки хозяин дома уснул, успев до этого момента сообщить парню, что накануне он получил зарплату. Воспользовавшись сложившимися обстоятельствами, молодой человек похитил из кармана куртки знакомого 7 тыс. рублей. После этого парень уехал.

Украденные денежные средства молодой человек потратил на покупку брюк, кроссовок и куртки.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по факту кражи.

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Источник: 13.мвд.рф