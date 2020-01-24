В прокуратуре Пролетарского района Саранска состоялось межведомственное совещание

В прокуратуре Пролетарского района Саранска было проведено заседание межведомственной рабочей группы по противодействию правонарушениям и преступлениям в сфере труда и занятости.

В ходе указанного заседания были обсуждены вопросы соблюдения работодателями сроков оплаты труда работников бюджетных учреждений, муниципальных и коммерческих предприятий.

Были заслушаны руководители хозяйствующих субъектов, допускающих нарушения сроков выплаты заработной платы.

Кроме того, были рассмотрены вопросы организации взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов в целях выявления и пресечения правонарушений и преступлений в указанной сфере.

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Источник: prokrm.ru