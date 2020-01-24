Дубравный прокурор посетил две колонии УФСИН РФ по Мордовии

Дубравный прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Мордовии Алексей Рябцев посетил исправительные колонии №№13 и 22.

Представитель прокуратуры посетил объекты производственных и жилых зон учреждений, побывав в штрафных изоляторах и помещениях камерного типа, на объектах коммунально-бытовой сферы, в медицинских частях.

Во время обхода у осужденных уточнялись вопросы соблюдения их прав, организации питания и досуга, обоснованности наложения взысканий.

Алексей Рябцев провел прием осужденных по личным вопросам.

Жалобы и заявления со стороны осужденных не поступали.

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Источник: 13.fsin.su